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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها بأيام.. نصائح لطلاب الجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي  وبعض الطلاب لم تستعد للامتحانات بشكل مناسب ونقدم لكم عدة نصائح لتخطي هذه المرحلة بدون أي معوقات .

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس: يجب علي الطالب  ألا يرهق ذهنه أكثر من اللازم فى المراجعة للاختبارات، وعليه أن يأخذ قسطا وافيا من النوم لايقل عن 7 ساعات يومياً وتكون ليلا.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس،خلال تصريحاتها لصدي البلد، أن إعداد برنامج للمراجعة يلعب دوراً كبيراً في الاستعداد للامتحانات، ويتم إعداد برنامج أو جدول المراجعة تبعاً لمقدرة كل طالب، وتبعاً لنوعية المواد التي سيجري فيها الامتحان.

وأوضحت الدكتورة سامية عبده، أنه مازال يوجد وقت كافي لطلاب الجامعات لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة ايضا مؤكدا على بدء مذاكرة السهل ثم الصعب.

وتابع الدكتورة سامية ، أن للأسرة دورا فعالا ومهما بالنسبة للطلاب من حيث رفع الضغط النفسي للطلاب وضع أجواء مناسبة للمذاكرة ومراجعة المناهج مشيرا إلي أفضل وقت للمذاكرة بعد الفجر مباشرة حيث السكينة والهدوء.
 

وأكدت أستاذ علم الاجتماع، أن من أهم عوامل نجاح وتفوق طلاب الجامعات هو العامل النفسي الذي يعد من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها، خلال فترة الجامعة.
 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ويستعرض موقع “صدي البلد” موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:
 

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.
تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارا من السبت 27 يناير 2024

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