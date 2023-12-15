حركة فتح: ما تقوم به إسرائيل خطر استراتيجي على المنطقة والإقليم

كشف متحدث حركة فتح لـ القاهرة الإخبارية، أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تجلب الأمن والسلام وعلى الإدارة الأمريكية أن تقف مع العدالة الإنسانية.



وأضاف متحدث حركة فتح، أن الشعب الفلسطيني له حقوقه.. والاحتلال اعتدى على مقدساته وسرق أراضيه، والشعب الفلسطيني باق على أرضه والاحتلال لن يستطيع إبادته.



ولفت إلي أن الاحتلال الإسرائيلي هو من عطل الانتخابات الفلسطينية، وأن الاحتلال هو من ألغى كل الاتفاقات السياسية التي وقعت مع الشعب الفلسطيني.



وتابع:" يجب أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية وعلى الإدارة الأمريكية أن تتخلى عن تحيزها للاحتلال".



وأشار إلي أن ما تقوم به إسرائيل خطر استراتيجي على المنطقة والإقليم وليس فقط على الشعب الفلسطيني.