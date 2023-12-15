أول تعليق من شركة أمن بحري بريطانية بشأن هجوم على سفينة ليبيرية

قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري ، اليوم الجمعة، أن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني.

ولفتت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن السفينة تعرضت لأضرار جراء هجوم هجوي قرب ميناء المخا اليمني وهي سفينة ترفع علم ليبريا تعرضت لضرر عند إبحارها في باب المندب.



وقالت شركة أمبري أن إحدى الحاويات سقطت بالبحر بسبب تأثير مقذوف تسبب بحريق على سطح السفينة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها تقارير عن زورق يحمل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من "السلطات اليمنية" يأمرون سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.

وحسب رويترز، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن إصابة سفينة غربي ميناء الحديدة.