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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة بنها: الطالب شريك أصيل في وحدات إنتاج المزارع السمكية

ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي

قال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تتبنى نموذجًا للجامعات المنتجة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بسبب ما تستخدمه من وحدات خدمية وإنتاجية واستشارية موزعة على كل كليات الجامعة بجانب الدور الذي تلعبه الوحدات بالعملية التعليمية وتدريب الطلاب ومنها الوحدات الموجودة بكلية الزراعة مثل المزارع السمكية.

أنواع المزارع السمكية

وأضاف «الجيزاوي» خلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى، أنه يوجد نوعان من المزارع السمكية التي تكون مكثفة أو مغلقة وتكون مكونة من 8 أحواض إنتاجية، الحوض الواحد ينتج طن ونصف أسماك خلال السنة، أما عن المزارع المفتوحة تنتج طنًا ونصف من الإنتاج ويتم بيعه بمنافذ البيع بالجامعة لأعضاء هيئة التدريس أو المجتمع المحلي.

وتابع: يوجد نظام الزراعات المحمية من 3 صوب زراعية وتنتج الصوبة الواحدة من 7 إلى 8 أطنان سنويا، لافتا إلى دور الطالب الجامعي بالعمل بالمزرعة من مشاركة بالأقسام المختلفة أو التدريب على الإنتاج الحيواني، فالطالب شريك أصيل في إنتاج الوحدات.
 

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