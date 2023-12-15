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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

cop28 يقرر إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري بحلول 2050| شاهد

cop28
cop28

قال الدكتور هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، إنّ قرار قمة المناخ cop28 بنهاية الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستغناء عنه بحلول عام 2050 تاريخي ومنجز كبير جدا.

وأضاف "عيسى"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى : "هذا القرار يعدل في مسار احتياجات الطاقة العالمية، كما أنه خرج من دولة الإمارات إحدى الدول المنتجة للوقود الأحفوري، وبالتالي، فإن خروج هذا القرار من ذلك المؤتمر تحديدا هو منجز تاريخي، لأنه لم يكن يتوقع أحد صدوره".

وتابع عضو اتحاد خبراء البيئة العرب: "هذا القرار صدر في إطار ما يحدث بالمناخ العالمي إلى أن وصلنا إلى مرحلة الفوضى المناخية، الامر الذي احتاج إلى وجود حلول واضحة وقوية لمعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية لها".

وأكد: "خلال الفترة القادمة لا يمكن الاستغناء عن النفط، إذ إن معدل استهلاكات الطاقة العالمية في المجالات كافة لا يمكن أن تغطيها الطاقة الجديدة أو المتجددة، ولكن يمكننا الحديث عن مزيج الطاقة، أي أنه يمكن تخفيض أو تقليل استهلاكات الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة ونرفع من استخدام نسبة الطاقة الجديدة".
 

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