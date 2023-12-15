شركة هاباج لويد الألمانية: سفينة حاويات تابعة لنا تعرضت لهجوم قرب اليمن

أعلنت شركة هاباج لويد الألمانية، اليوم الجمعة، أن سفينة حاويات تابعة لها تعرضت لهجوم قرب ساحل اليمن.

وأكدت الشركة الألمانية عدم إصابة أي من أفراد طاقمها.

وقال المتحدث باسم الشركة إن سفينة الجسرة التابعة لخط شحن الحاويات الألماني هاباج لويد تعرضت لهجوم اليوم الجمعة أثناء إبحارها بالقرب من ساحل اليمن على الرغم من عدم إصابة أي طاقم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هاباج لويد ستتخذ تدابير إضافية لتأمين سلامة طواقمنا،" رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، اليوم الجمعة، تلقيها تقارير عن زورق يحمل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من "السلطات اليمنية" يأمرون سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.

وبحسب رويترز، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن إصابة سفينة غربي ميناء الحديدة.

ومن جانبها، قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني.

ولفتت شركة أمبري للأمن البحري أن السفينة تعرضت لأضرار جراء هجوم هجوي قرب ميناء المخا اليمني. ولفتت شركة أمبري للأمن البحري، إلى أن سفينة ترفع علم ليبريا تعرضت لضرر عند إبحارها في باب المندب.

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن هناك توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي بسبب الهجمات اليمنية.