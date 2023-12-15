تشكيلة فريق طنطا لمواجهة غزل المحلة بدوري المحترفين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا الرياضي بقيادة عمرو أنور المدير الفني عن تشكيل الفريق التي سوف يخوض بها لقاء غزل المحلة في ديربي الغربية؛ والذي سوف يقام اليوم على ملعب طنطا الثانية والنصف عصرا ضمن مواجهات الجولو الـ١٢ من دوري المحترفين حيث جاء التشكيل كالتالي:

أحمد ربيع الشيخ

أسامة النجار

أحمد علي

محمد حسام الشرخه

أحمد حسني

حسون محمد

احمد السيد

شهاب فتحي

شيكا

محمد عاطف

كريم اسامه

ويجلس علي دكة البدلاء :

مصطفي الكومي ، نصر عبد الرازق ، محمد السيد عبد الهادي ، إبراهيم جمال ، فارس طارق ، محمد مصطفي حموشه ، أحمد الشامي ، أقطاي عبد الله، عبد الرحمن الدح.

ويحتل طنطا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد ١٥ نقطة بينما يحتل غزل المحله المركز الخامس برصيد ٢١ نقطة.