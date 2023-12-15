مياه الجيزة: تأجيل قطع المياه عن بعض مناطق الحوامدية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن تأجيل قطع المياه عن مناطق:" العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عتمان، تفرعات شارع الجمهورية، طريق ١١"، والتى كان من المقرر أن يكون مساء اليوم الجمعة.





وتشير محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي عمر بن العاص 2 وصلاح ابو حسين 3 والمنشية بحي الهرم .



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعماللسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.



كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني لمتابعه الأعمال وإزالة اي معوقات علي الفور بالتعاون معالجهات المعنية لضمان الانتهاء من الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها .



وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فيالأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا .