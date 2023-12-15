أجندة قصور الثقافة..انطلاق مهرجان التحطيب بالأقصر وملتقى المرأة الحدودية بأسوان

تحفل أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة وحتى الخميس المقبل 21 ديسمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة، على مسرح السامر بالعجوزة، اليوم الجمعة، والذي يضم أفضل 5 عروض مسرحية تم تقديمها في الدورة ال 30 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في أكتوبر الماضي، وتقدم جميع العروض طوال فترة الملتقى مجانا للجمهور، في تمام السابعة مساء.

وتطلق الهيئة غدا السبت بأسوان أولى فعاليات الملتقى الرابع عشر لفتيات المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، بهدف تطوير ودعم مهارات وقدرات الفتيات، والسيدات المصريات من المحافظات الحدودية ضمن برامج العدالة الثقافية وخطط التنمية الشاملة، ويستمر حتى 24 ديسمبر الحالي.

كما يشهد قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة السبت أيضا، انطلاق فعاليات الأسبوع الثامن والعشرين من مشروع "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية ويتضمن عددا من ورش العمل والنقاشات والزيارات الميدانية والجولات، ويستمر حتى 22 ديسمبر الحالي.

وفي ساحة أبو الحجاج بالأقصر تطلق الهيئة فعاليات الدورة 13 من المهرجان القومي للتحطيب، مساء الأحد المقبل 17 ديسمبر "دورة المخرج عبد الرحمن الشافعي"، بمشاركة شيوخ لعبة التحطيب بمحافظات الصعيد و9 فرق فنون شعبية تابعة لقصور الثقافة ويستمر المهرجان حتى 20 ديسمبر الحالي.

وفي محافظة البحيرة تنظم هيئة قصور الثقافة قافلتين ثقافيتين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بكل من مدرسة مصطفى العابد، ومدرسة الشهيد خالد عبد الله بوادي النطرون.

ويقدم قصر السينما بجاردن سيتي اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 10 أيام عددا من العروض السينمائية المجانية ضمن برنامج النشاط الشهري بالقصر الذي يتنوع بين نادي السينما العالمية والأوروبية وسينما التحريك.



وتواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع أنشطتها المقدمة احتفالا بكل من اليوم العالمي للغة العربية، وذوي القدرات الخاصة، والعام الميلادي الجديد، إلى جانب استمرار المشاركة بأحدث الكتب والإصدارات في معرض الكتاب الأول الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب حتى 18 ديسمبر بنادي المحليات بسوهاج.

كما يحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الورش الفنية بمواقع الهيئة بالمحافظات منها تعليم أساسيات الرسم والتصوير، تعليم الموسيقى والغناء، الخط العربي، فن الجوبلان، إلى جانب ورش المشغولات اليدوية، أساسيات الديكور، والفنون الشعبية والاستعراضية.

كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، دعم الهوية المصرية، التعلم الإلكتروني، الذكاء الاصطناعي، تطوير الذات، التربية الإيجابية والصحة النفسية، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من المتخصصين.