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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالأسماء.. ننشر القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء "جائزة ساويرس الثقافية"، عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، عن أعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان تحكيم الدورة التاسعة عشرة، والتي جاءت كالتالي:
القائمة القصيرة لأفضل رواية - فرع شباب الأدباء:

1. رواية "النهايات السعيدة" لـ "أحمد ناجي"

2. رواية "الغابة والقفص" لــ "طلال فيصل"

3. رواية "فيكتوريا" لــ "كارولين كامل"

4. رواية "هناك حيث ينتهي النهر" لــ "مريم عبد العزيز"

5. رواية "مساكن الأمريكان" لــ "هبة خميس"

القائمة القصير لأفضل مجموعة قصصية – فرع شباب الأدباء

1. المجموعة القصصية "مساحة للمناورة" لــ "أحمد فؤاد الدين"

2. المجموعة القصصية "صورة شخصية للموت" لــ "إسلام أحمد"

3. المجموعة القصصية "أرشيف ريبليكا" لــ "بسمة ناجي"

4. المجموعة القصصية "هذه ليست غرفتك" لــ "كريم محسن"،

5. المجموعة القصصية "أيام سمير حمص" لــ "هند جعفر"

القائمة القصيرة لأفضل سيناريو سينمائي -فرع شباب الكتاب:

1. سيناريو فيلم "أفراح وأحزان بيت البنات" لــ "أحمد إيهاب عبد الوارث"

2. سيناريو فيلم "تراب القمر" لــ "أحمد عصام"

3. سيناريو فيلم " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو " لــ "خالد منصور"

4. سيناريو فيلم " ذات مرة في القاهرة " لــ "خيري الفخراني"

5. سيناريو فيلم "اغتيال المأمور" لــ "علي سيد محمد"

وتوجه أعضاء مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية بالشكر للمبدعين الذين حرصوا على التقدم للمسابقة في دورتها التاسعة عشرة، وبالتهنئة للمبدعين الذين وصلوا إلى القوائم القصيرة متمنين لهم التوفيق في التصفيات النهائية، مع تأكيدهم على الحرص على تسليط الضوء على أعمالهم التي اختارتها لجان التحكيم من الآن وحتى إعلان النتائج النهائية في كل فروع الجائزة خلال الحفل السنوي المقرر إقامته في 8 يناير 2024.

مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو لأفضل رواية النهايات السعيدة

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