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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الانذار تدوي في مستوطنات الحدود اللبنانية.. جانتس يحذر العالم من حزب الله

جانتس
جانتس

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة على الحدود اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل، قال وزير مجلس الحرب بيني جانتس، في نفس الوقت تقريبا حيث يزور معالوت ترشيحة في الجليل الأعلى، إنه دعا كبار الدبلوماسيين الغربيين لزيارة المنطقة وإدراك التهديد الذي يشكله حزب الله.

وحذر من أنه إذا لم يبعد العالم حزب الله عن الحدود، فإن إسرائيل ستفعل ذلك".

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن عناصر حزب الله استهدفت  ‏نقطة ‏الجرداح بصواريخ "بركان" وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.

من جانبها؛ استهدفت قوات العدوّ الإسرائيلي المنازل في منطقتيّ رأس الظهر والطراش في بلدة ميس الجبل من دون وقوع إصابات.
 
وسمع دوي انفجارات في منطقة اللبونة في الناقورة وصل صداها إلى صور.
 
ونفذ الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية استهدفت مسلحا جنوبي لبنان قبالة زرعيت في الجليل الغربي.

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