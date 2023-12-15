خبير أمن معلومات: الثروة العالمية تحولت من البترول إلى البيانات والاقتصاد الرقمي

أكد عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، أهمية مشاريع الذكاء الاصطناعي في النهوض باقتصاديات الدول، مشيرًا إلى أن الثروة العالمية تحولت من البترول إلى البيانات والاقتصاد الرقمي، والاستعانة بالتكنولوجيا في الرعاية الصحية يولد حياة كريمة للمواطنين.



وقال خلال حواره ببرنامج "العنكبوت" مع الإعلامية رينال عويضة، إن مشاريع الذكاء الاصطناعي تدخل في جميع المجالات المختلفة، سواء الرياضة أو الفن أو غيرهما، مشيرًا إلى أن البنية التحتية القوية تسهم في استيعاب مشاريع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأوضح عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، أن الشراكات بين شركات الذكاء الاصطناعي العالمية مثل مايكروسوفت وibm و G42، سيسهم في بناء بنية تحتية قوية، وخاصة في مشاريع الذكاء الاصطناعي .

وواصل:" علينا الوثوق في التكنولوجيا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية بما يساعد في تقديم حياة كريمة للمواطنين، بجانب الاستعانة من هذه التكنولوجيا في الطاقة النظيفة في ظل التغيرات المناخية المختلفة".