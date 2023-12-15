عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمن معلومات: الثروة العالمية تحولت من البترول إلى البيانات والاقتصاد الرقمي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكد عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، أهمية مشاريع الذكاء الاصطناعي في النهوض باقتصاديات الدول، مشيرًا إلى أن الثروة العالمية تحولت من البترول إلى البيانات والاقتصاد الرقمي، والاستعانة بالتكنولوجيا في الرعاية الصحية يولد حياة كريمة للمواطنين.

txt

 استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ندوة بآداب عين شمس


وقال خلال حواره ببرنامج "العنكبوت" مع الإعلامية رينال عويضة، إن مشاريع الذكاء الاصطناعي تدخل في جميع المجالات المختلفة، سواء الرياضة أو الفن أو غيرهما، مشيرًا إلى أن البنية التحتية القوية تسهم في استيعاب مشاريع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأوضح عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، أن الشراكات بين شركات الذكاء الاصطناعي العالمية مثل مايكروسوفت وibm   و  G42، سيسهم في بناء بنية تحتية قوية، وخاصة في مشاريع الذكاء الاصطناعي .

وواصل:" علينا الوثوق في التكنولوجيا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية بما يساعد في تقديم حياة كريمة للمواطنين، بجانب الاستعانة من هذه التكنولوجيا في الطاقة النظيفة في ظل التغيرات المناخية المختلفة".

الاقتصاد الرقمي التحول الرقمي التغيرات المناخية الطاقة النظيفة الرعاية الصحية الذكاء الاصطناعي حياة كريمة خبير أمن المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

 استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ندوة بآداب عين شمس

ترشيحاتنا

موعد ومكان جنازة المخرج أحمد البدري

كأس العالم للأندية| الأهلي يتحرك من فندق الإقامة لملعب الجوهرة لمواجهة اتحاد جدة

عزلة أمريكية وإسرائيلية بسبب الإبادة الجماعية في غزة .. خلاف كبير فضحه التصويت على وقف إطلاق النار «فيديوجراف»

تحرك برلماني لحظر صرف المضادات الحيوية من الصيدليات دون روشتة

بعد استهداف الحوثي لسفنها .. قرار عاجل من شركة ميرسك للشحن البحري

الصلاة التازية.. معناها وصيغتها وفضل تكرارها 444 مرة ليلا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكشري الإسكندراني | بمذاق لا يقاوم

أكثر الأشخاص عرضة للمعاناة من الأرق.. هل أنت منهم؟

بعد إصابته بالسرطان .. هاني الناظر يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه

نشرة المرأة والصحة.. فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد .. سبب وفاة رئيس نادي النصر

فيديو

انفلات الأسعار.. نصيحة عاجلة من صناعة الذهب وهذا ثمن عيار21.. فيديو

قرار عاجل تجاه السكر.. ضربة قوية للتجار بعد قضية فساد التموين

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات من حالة الطقس

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ