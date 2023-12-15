خلال 5 أيام.. أبو عبيدة: مجاهدونا استهدفوا أكثر من 100 آلية صهيونية

أكد المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن الشعب الفلسطيني والمقاومة يواجهون قوة فتاكة، بغطاء أمريكي، على مدار 70 يوما منذ بداية معركة الأقصى.

وذكر المتحدث باسم كتائب القسام، في كلمة له، أن العدو يصب نار غضبه على النساء والأطفال في جرائم حرب جليَّة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن عناصر القسام تمكنوا خلال الأيام الخمسة أيام الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية صهيونية في العديد من المحاور.

وأضاف : كما تم استخدام القذائف المضادة للتحصينات في الوقت الذي يستخدم فيه العدو المرتزقة خلال العملية التي يدعي أنها حرب وجودية

واتم أبو عبيدة: ما يعلن عنه جيش العدو من أعداد للقتلى غير حقيقي و شهادات وروايات مجاهدينا في قتلهم لجنود العدو المشاة توثق أضعاف العدد المعلن لقتلى العدو.