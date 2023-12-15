أحسن واحد فيهم.. إبراهيم فايق يشيد بهذا اللاعب في مباراة الأهلي والاتحاد

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق، باللاعب محمد هاني، نجم الأهلي، على أدائه المميز في مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

وكتب فايق، من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “اكس”: “محمد هاني أحسن لعيب في الملعب ما شاء الله”.

ونجح علي معلول في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة من ركلة جزاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وسجل معلول من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الـ VAR على حسن كادش مدافع الاتحاد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.