يا كبير.. إبراهيم فايق يشيد بـ تصدي الشناوي لضربة جزاء بنزيما

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بتصدي محمد الشناوي حارس الأهلي لضربة جزاء كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي، خلال مباراتهما في كأس العالم للأندية.

تصدي الشناوي لضربة جزاء بنزيما

وكتب فايق، من خلال حسابه الشخصي "إكس: "يا شناوي يا كبير".

ونجح على معلول في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة من ركلة جزاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وسجل معلول من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الـ VAR على حسن كادش مدافع الاتحاد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.