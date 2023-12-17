عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم لفترة محدودة.. سعر iphone 12 في السعودية

iphone 12
iphone 12

فى حال كنت تبحث عن جوال آيفون أنيق وبكاميرا قوية في الفئة المتوسطة، لن تجد أفضل من جوال آيفون 12.

بلغ سعر جوال iphone 12 فى السعودية سعة 128 جيجابايت مقابل 2099 ريالاً سعودياً.

جاء جوال iphone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن أخف وأقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من شاشات آيفون 11 بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

يتوفر جوال iphone 12 بمعالج من نوع A14، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و128 و256 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوى.

iphone 12

يطرح جوال iphone 12 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

يأتى جوال iphone 12 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واي فاي 6، ويو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC.

iphone 12

يقدم جوال iphone 12 بطارية مميزة سعة 2815 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

يمكنك اقتناء جوال iphone 12 في 6 ألوان هي الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض والبنفسجي.

آيفون آيفون 12 السعودية iPhone iPhone 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تحذر

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق روح والدته وقرار عاجل من النيابة

دعوى قضائية لوقف واتساب في مصر بعد التحديث الأخير.. ما القصة؟

فرمان حكومي جديد بشأن الأجانب المقيمين في مصر.. ماذا قرر رئيس الوزراء؟

موضوعات متعلقة

خصم استثنائي على Galaxy S22 Ultra.. سعر مميز في السعودية

يتفوق على شاومي وأوبو.. موبايل الشباب الأول من سامسونج

أشيك وأقوى موبايل شاومي للشباب بسعر مناسب جدًا

أبل تصدر تحذيراً عاجلًا لمستخدمي ساعاتها الذكية Apple Watch

موبايل غامض من موتورولا للشباب بمواصفات مميزة

أخبار التكنولوجيا.. تكنو تطلق موبايل شبيه الآيفون بسعر زهيد.. كيفية تنزيل الإصدار الأخير من واتساب بلس الأزرق

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يخبر ممولي "صفقة تويتر" أنهم لن يخسروا أموالهم.. وأرخص موبايل أوبو بإمكانات مميزة

هواتف فيفو العملاقة Vivo X100 تنطلق في الأسواق العالمية

ترشيحاتنا

ظهر جزء من جسمها| إليسا تتعرض لموقف محرج خلال مهرجان ميدل بيست.. تمزق بنطالها أمام الجميع

رئيس شركة الشرقية: صناعة السكر في مصر «موسمية».. وأسبوع وتختفي الأزمة نهائياً|فيديو

خصم استثنائي على Galaxy S22 Ultra.. سعر مميز في السعودية

أخبار مصر24 ساعة| مصر تنضم إلى "بريكس".. 32 مليار دولار وفرص جديدة

يتفوق على شاومي وأوبو.. موبايل الشباب الأول من سامسونج

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام فالنسيا بالدوري الإسباني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

«قلة أدب.. ودا كان ندر عليا»| حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

فيديو

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ