أرخص آيفون جديد تقدر تشتريه.. السعر مفاجأة

هل فكرت أنه بإمكانك الحصول على هاتف آيفون جديد بسعر لا يتجاوز 7000 جنيه؟، يمكنك تحقيق ذلك من خلال شراء آيفون 8 جديد من السوق الإماراتي، والإستمتاع بميزات آيفون بسعر لامثيل له.

يمكنك الحصول على هاتف iphone 8 جديد سعة 64 جيجابايت مقابل 799 درهماً إماراتياً، مايعاجل 6720 جنيهاً مصرياً.

آيفون 8

يذكر أن iphone 8 كان قد صدر فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، معلا أداء مميز وفقاً لسعره.

يأتى iphone 8 بشاشة قياس 4.7 بوصة بمعدل تحديث 60 هيرتز فى الثانية، مع ذاكرة داخلية سعة 64 مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 جيجابايت.

آيفون 8

من ناحية الكاميرا جاء iphone 8 مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.

كما أن iphone 8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 16، مع بطارية جيدة سعة 1821 ميللى أمبير.

يمكنك شراء نسختك الجديدة من هاتف iphone 8 سعة 64 جيجابايت باللون الأسود مقابل 799 درهماً.