دعاء دخول العام الميلادي الجديد.. وهذا سبب الاحتفال به

دعاء دخول العام الميلادي الجديد، ينسب التاريخ الميلادي، لميلاد السيد المسيح عليه السلام، والتي حملت فيها السيدة مريم العذراء بدون أب بعد أن أبلغها سيدنا جبريل عليه السلام وسمي بالمسيح ، وانتقلت به السيدة مريم إلى بيت لحم بفلسطين، لذا التاريخ الميلادي منسوب للسيد المسيح، ويستحب لجموع المسلمين وفقا لفتوى دار الإفتاء أن يحتفلوا به مادام المسلم ملتزم بأمور دينه ، ودعاء دخول العام الميلادي الجديد محل بحث الكثير عبر جوجل لكن لم يرد نص نبوي بدعاء معين الأمر باب الدعاء مفتوح في دعاء دخول العام الميلادي الجديد.



-اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

-في بداية هذا العام الجديد ، اللهم عام بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

اللهم اني استودعتك السنة الجديدة، يارب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر مافيها وشر مابعدها.

-أول أيام العام الجديد اللهم ارزقنا فيه الخير والفلاح والنجاح وصلاح القلب والنفس والحال.

-اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا

-اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة

-اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

- اللهم اجعل عامنا الجديد عام خير و أمن و بداية نهضة للأمة الإسلامية والعربيه يا رب العالمين اللهم حقق في هذا العام كل أمانينا و زد في ايماننا و أعنا على طاعتك ووفقنا يارب واصلح قلوبنا وحقق احلامنا.

-اللهم اكتب لعائلتي واصدقائي واحبتي خير الاقدار في بداية السنة الجديدة واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه.

-اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها.

-اللهم في عامنا الجديد نسألك حفظ بلادنا وسلامة أنفسنا وأبنائنا وشفاءً لمرضانا ورحمة لموتانا وسعة في أرزاقنا وفرجا لهمومنا وأحزاننا وفرحا لقلوبنا.

دعا قدوم العام الجديد

دعا قدوم العام الجديد، يستحب للمسلم أن يردد دعاء قدوم العام الجديد حتى تكون أيامه مليئة بالأفراح والأرزاق ويستقبل عامه الجديد بالدعاء والصلاة والتقرب إلى الله ويحرص على أن يكون عامه الجديد أفضل مما مضى، و يجب على كل مسلم أن يقوم بطي صفحة الماضي بما ارتكبه فيه من ذنوب او وقع فيه من أحداث مؤلمة.

-اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله.

-ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهَلْكتها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي, واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.. ربّ أعني ولا تعن علي, وانصرني ولا تنصر علي, واهدني ويسر الهدى لي.

اللهم اجعلني، ذكّارًا لك شكّارًا لك مطواعًا لك مخبتًا إليك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي, واهدِ قلبي، وسدِّد لساني, واسلل سخيمة صدري.

اللهم اجعل أول أيام هذا العام صلاحًا، وأوسطه فلاحًا, وآخره نجاحًا, وأسألك خيري الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك؟ الرضى بعد القضاء, وبرد العيش بعد الموت, ولذة النظر إلى وجهك الكريم, والشوق إلى لقائك.. في غير ضرّاء مضرة, ولا فتنة مضلة, وأعوذ بك؟ أن أَظلم أو أُظلم, أو أَعتدي أو يُعتدى علي, أو أكتسب خطيئة أو ذنبًا لا تغفره.

- مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.

- اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس تجاهك.

-اللهُم إن حياتي مقلوبة رأسًا علي عقب وأشكو من أنني تائه في المُنتصف في كُل شئ فرتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر وإختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.

- اللهم يارب الأرباب ويامجري السحاب وياهازم الأحزاب أسألك أن تجعل نهاية هذه السنة جميلة على كل المسلمين والمسلمات اللهم اجعلها آخر الأحزان.

أدعية العام الميلادي

أدعية العام الميلادي، بداية العام الميلادي الجديد يكون بشهر يناير، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى تقويم يوناني في دولة روما سنة 45 قبل الميلاد، وسماه وقتها الملك يوليوس قيصر ، وفي يناير يحتفل المسيحيون شرقا وغربا بعيد الميلاد، ويستحب للمسلم أن يردد ما يشاء من أدعية في عيد الميلاد.

-اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في إبتدائها عملا يقربني إليك زلفي غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك ، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.

-اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهَلْكتها، وأرغب إليك؟ أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.

اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية تمنياتي للجميع عام جديد مليء بالنجاح والعافية والسعادة.

-في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

-وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.