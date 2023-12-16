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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان ومحمد بن زايد يبحثان التطورات في قطاع غزة

صدى البلد

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفياً الجمعة، مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والمساعي الرامية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة، وجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، والخطوات المتخذة لضمان السلام.

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وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان أكد، خلال الاتصال الهاتفي، مع الرئيس الإماراتي، "ضرورة وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة بأسرع وقت، ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف دائم لإطلاق النار بكل حزم".

وشدد أردوغان أن المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين "يجب أن تستمر"، بحسب الرئاسة التركية.

أردوغان محمد بن زايد غزة قطاع غزة فلسطين

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