بعد طلاقها من حسام حبيب.. عمرو أديب يكشف رسالة شيرين للجمهور

تجهز الآن لعمل ألبوم جديد

أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب، الذى انتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

وروى "عمرو أديب" خلال برنامج “الحكاية “ المذاع على قناة "mbcمصر" تفاصيل لقائه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ أيام قليلة، أثناء تواجده في الرياض، موضحًا أنه متواجد في الرياض لخوض تجربة إعلامية جديدة.

وأكد "عمرو أديب" أنه التقى الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ 10 أيام تقريبا، وتحدثت معه عن أشياء كثيرة كانت تتعرض لها، و أكدت له أنها بصحة جيدة.

وأوضح "عمرو أديب" أن شيرين عبد الوهاب تجهز الآن لعمل ألبوم جديد وحصري، وصحتها أفضل كثيرا، ولكن خبر طلاقها من حسام حبيب كان مفاجأة للجميع.

رسالة شيرين للجمهور

وأردف "عمرو أديب" قائلا: شيرين طالبت مني أرسل رسالة للجمهور وهي: "طمئن الناس عني أنا كويسة جدا، وطمئن الناس عن حسام وهو كويس جدا" .

واختتم "عمرو أديب" حديثه قائلا : "ارجو الأمر أن يقف عند هذه المرحلة وتمر بدون مشاكل أو تلاسن بينهم وكل واحد يمشي في طريقه بسلام".