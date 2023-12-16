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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف فيفو العملاقة Vivo X100 تنطلق في الأسواق العالمية

هواتف فيفو Vivo
هواتف فيفو Vivo X100

كشفت تقارير أن شركة Vivo فيفو الصينية قد بدأت بالفعل إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Vivo X100 في السوق العالمية، وذلك بعد إطلاقها في لأول مر في الصين في شهر نوفمبر الماضي. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Vivo X100 ستتواجد في معظم الأسواق العالمية، وأبرزها السوق الأوروبية كما ستتواجد الهواتف في معظم الدول الأخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.   

وحصلت هواتف Vivo X100 على شاشات من نوع  LTPO AMOLED قياس 6.78 بوصة بدقة 1260 بكسل ومعدل تحديث متغير 1-120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويحتوي هاتف Vivo X100 Pro على كاميرا رئيسية بمستشعر IMX989 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب دقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

 

ويضم هاتف vivo X100 Pro بطارية أكبر تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 100 وات وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات، أما هاتف Vivo X100 فيحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقوة 120 وات. 

 

وتعمل هواتف فيفو Vivo X100 بمعالجات من نوع Dimensity 9300 من شركة ميدياتيك التايونية، مع نظام التشغيل Android 14 وواجهة المستخدم للسوفت وير Funtouch OS 14 . 

 

 

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