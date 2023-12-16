إمام عاشور يوجة رسالة مثيرة لكهربا بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

وجّه إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لزميله محمود عبدالمنعم كهربا بعد فوز الفريق على اتحاد جدة ‏السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول ‏إلى نصف نهائي البطولة.‏

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: يا بخت اللي أخوه كهربا

نجح إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي تجمع ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتفوق الأهلي على الاتحاد تفوقًا ملحوظًا خلال مواجهة اليوم، سواء على مستوى الأداء أو النتيجة، ليضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي المونديال.