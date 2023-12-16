استثنائية.. تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

تنطلق مساء يوم الأحد 17 من الشهر الجاري، الدورة الخامسة "الاستثنائية" من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا المصرية وقد ذكر رئيس المهرجان المخرج وحيد صبحي أن الدورة تحمل شعار "هنفضل نحلم- السينما سلاحنا"،لتواكب الأحداث الحالية مؤكدا أن الدورة ستعمل على دعم القضية الفلسطينية لأن هذا هو الدور الذي لابد أن يلعبه الفن والمهرجانات والأنشطة الفنية بشكل عام وتستمر حتي يوم 20 من نفس الشهر.



وقد ذكر مدير المهرجان الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي أن هذه الدورة يشارك فيها ٣٤ فيلما روائي وتسجيلي قصير من مصر ودول مختلفة يتنافسون فيها على أربع مسابقات ، مسابقة الفيلم الروائي القصيرالدولي ومسابقة الفيلم التسجيلي ومسابقة الفيلم الروائي المصري ومسابقة أفلام الشباب ، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الورش المجانية في القاهرة والإسكندرية، منهم ورشة مباديء سيناريو الفيلم القصير منخفض التكلفة للباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري والتي تقام بمدينة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ومجموعة من الماستر كلاس بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا بالقاهرة منهم ماستر كلاس أداء الممثل في الفيلم المستقل والفيلم التجاري للفنان الكبير أحمد كمال يوم الأحد ١٧ من ديسمبر.

وفي يوم الأثنين ١٨ من ديسمبر تقام ورشة تحت عنوان "درامية مصادر الإضاءة الطبيعية و الصناعية نهار وليل داخلي وخارجي" لمدير التصوير نزار شاكر .

وفي يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر تقام ورشتان منهم ورشة تحت عنوان سيناريو الفيلم القصير دراميا و أنتاجيا للدكتورة ثناء هاشم أستاذ مساعد قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وورشة توجيه الممثل للمخرجة چيهان إسماعيل، وفي يوم الأربعاء الموافق ٢٠ من ديسمبر ورشة الإخراج السينمائي للمخرج خالد الحجر.



ويذكر أن المهرجان يقيم العروض والورش مجانا للجمهور.