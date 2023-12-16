رئيس استخبارات الجيش الإسرائيلي: حرب غزة ستستمر عدة أشهر على الأقل

توقع رئيس قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا، أن تستمر الحرب على قطاع غزة "عدة أشهر على الأقل".

ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، الجمعة، تشديده خلال جلسة عقدها، الخميس، لتقييم الأوضاع في حي الرمال بغزة مع ضباط كبار في الوحدات العسكرية التي تقاتل في القطاع على "وجوب استمرار ممارسة الضغط على العدو وقتله والقضاء عليه".



كما شدد حاليفا، على أن الحديث يدور عن "معركة متعددة الجبهات".

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الجمعة، في أعقاب محادثات مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، إن الحرب على غزة، ستشهد تحولاً إلى "التركيز على الاستهداف الدقيق" لقادة حركة "حماس".

وأضاف سوليفان، أنه أجرى "مباحثات بناءة جدًا مع الإسرائيليين بشأن التحول من مرحلة الحرب عالية الكثافة"، موضحًا "اتفقنا على أن محاربة حماس ستستغرق شهوراً، وستتم على مراحل".

وعبر مستشار الأمن القومي الأميركي، عن رغبة بلاده في "رؤية نتائج لنية إسرائيل تجنب سقوط مدنيين في غزة"، مشددًا على أنه "يجب أن تنتقل السيطرة على غزة إلى الفلسطينيين، ويتعين العمل على ذلك وفق جدول زمني".