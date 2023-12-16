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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر خيرت يحيى حفلين فى الأوبرا.. فبراير المقبل

عمر خيرت
عمر خيرت

يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلين فى دار الأوبرا المصرية يومى 21 و 22  فبراير المقبل وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

عمر خيرت 

بدأ عمر خيرت حياته الفنية بعد أن تخرج من الكونسرفتوار عام 1959 م، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي "كارو" إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

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انتقل عمر خيرت بعد ذلك لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق، وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة "لى بتى شاه" كعازف درامز.

ومن أهم أعمال عمر خيرت فى مجال تلحين الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال السينمائية هى ليلة القبض على فاطمة، إعدام ميت ، قضية عم أحمد ، اليوم السادس ، صراع الاحفاد ، بستان الدم , الرهينة , الجزيرة بالإضافة الى مسلسلات ضمير أبلة حكمت , البخيل وانا ، وجه القمر , غوايش ، الجماعة و الداعية.

حصل عمر خيرت على عدد كبير من الجوائز وشهادات التقدير المحلية منها والعربية عن أعماله كأفضل موسيقى تصويرية، وفى عام 1988 نال شهادة تقدير من الجمعية المصرية للسينما عن أحسن موسيقى لفيلم الهروب من الخانكة، وفي عام 1997، حاز على جائزة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عن موسيقاه لفيلم البحث عن توت غنخ آمون، وفي نفس العام نال جائزة أخرى من الجمعية المصرية للسينما لموسيقى عن فيلم النوم في العسل.

كما حصل عمر خيرت على جائزة من مهرجان تبسة الدولي في الجزائر عام 2001 ومن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لموسيقاه التصويرية لفيلم النعامة والطاووس، في نفس العام نال جائزة الفارس الذهبي من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عن اغنية المصري من فيلم سكوت حنصور، وفي عام 2003، نال جائزة أوسكار السينما المصرية من جمعية فن السينما المصرية عن فيلم مافيا، في عام 2005، نال نفس الجائزة عن فيلم السفارة في العمارة وحصل على أحسن موسيقى تصويرية لمسلسل العميل 101 بناءً على استفتاء الجمهور.

الأوبرا المصرية أعمال عمر خيرت الموسيقار عمر خيرت عمر خيرت ليلة القبض على فاطمة

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