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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الرياضة بالأقصر تطلق معسكرات اليوم الواحد بمراكز شباب المحافظة

معسكرات اليوم الواحد
معسكرات اليوم الواحد بالاقصر

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر اليوم فعاليات معسكرات اليوم الواحد تحت شعار أبنائنا مستقبلنا وذلك بمركز شباب الاقالتة التابع لإدارة شباب القرنة وبمشاركة ٩٠ طليع من اعضاء المركز، وذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالاقصر.

معسكرات اليوم الواحد تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء  بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاقصر وذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان حنفي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة  هالة عثمان مدير عام ادارة البرامج والانشطة و اشرف عبدالعليم مدير عام الرحلات والمعسكرات.

وأشاد  صلاح رشوان بأن تلك المعسكرات تساهم في توسيع مشاركة أعضاء مراكز الشباب وبث روح المنافسة والتعاون بين النشء وابراز مهاراتهم وقدراتهم الابداعية التي تمكنهم من ترسيخ مفهوم العمل الجماعى من خلال البرامج والانشطة الثقافية والفنية داخل المعسكر .

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يضم المعسكر ثلاث مراكز شباب بالمحافظة بدأ اليوم بمركز شباب الاقالة وتم تقسيم المعسكر الى ثلاث ورش عمل كل ورشة  تتكون من ٣٠ طليع  وتضم ورش عمل ( العاب رياضية وترويحية - أنشطة إبداعية وبيئية- خدمة مجتمعية) حيث بدأت الفاعليات بتحية العلم وتقدم  والاستاذ ممدوح عبدالله جرجس ادار ورشة عمل حول التنمية البشرية والسلوكيات والمهارات الحياتية وأدار الاستاذ احمد الصياد ورش عمل حول الألعاب الرياضية والترويحية وادار الأستاذ اشرف احمد الشاذلى ورشة فنية وتم توزيع بريك جاف على المشاركين  .

 

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الأقصر الإدارة المركزية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأنشطة الثقافية والفنية البرامج والأنشطة ثلاث مراكز شباب المحافظة مديرية الشباب والرياضة بالأقصر وزير الشباب

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