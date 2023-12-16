تصميم يشبه آيفون.. انفينكس تطلق إصدار محدود للألعاب من Hot 40 Pro

كشفت شركة إنفينيكس Infinix، عن سلسلة Hot 40 في وقت سابق من هذا الشهر، واليوم، أعلنت الشركة الصينية عن إصدار محدود مخصص للألعاب، بالتعاون شركة تطوير الألعاب Garena ومقرها سنغافورة.

مواصفات هاتف Infinix Hot 40 Pro Free Fire



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز إصدر إنفينيكس المحدود Infinix Hot 40 Pro Free Fire، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، تبلغ دقتها 1080× 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

زودت إنفينيكس الهاتف بشريط الحالة Magic Ring الذي يعرض الإشعارات ومعلومات النظام في قرص حول الكاميرا الأمامية المميزة بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي الجزء الخلفي على جزيرة كاميرا كبيرة يتصدرها عدسة رئيسة بدقة 108 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل إلى جانب مساعد عمق VGA وفلاش LED.

هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40 Pro Free Fire

ويعمل هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40 Pro Free Fire، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio G99 والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD، يعمل هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40 Pro Free Fire، بواجهة المستخدم XOS 13.5 بنظام التشغيل Android 13.

Infinix Hot 40 Pro Free Fire

ويحتوي هاتف Infinix Hot 40 Pro Free Fire، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB-C.

Infinix Hot 40 Pro Free Fire

ويتوفر هاتف إنفينيكس Infinix Hot 40 Pro Free Fire، في اللون الذهبي فقط، ويشتمل صندوق الهاتف على شاحن بقدرة 33 وات وكابل USB-A إلى C وحافظة سيليكون سوداء ومبرد يحمل علامة Free Fire مع إضاءة RGB يتم توصيله بالجزء الخلفي من الهاتف ويتم توصيله بمنفذ USB-C.