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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هنا الأهلي العالمي| فهد العتيبي يثير الجدل بعد الإطاحة باتحاد جدة

الاهلي واتحاد جدة
الاهلي واتحاد جدة

أثار السعودي فهد العتيبي معلق مباراة الأهلي واتحاد جدة عبر قناة ssc السعودي الرياضية حالة من الجدل الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير بسبب تعليقاته على مباراة الأهلي ضد الاتحاد والتي شهدت حالة من الإشادة الكبيرة بالنادي الأهلي.

اتحاد جدة 

فهد العتيبي يثير الجدل

ونشرت العديد من الصفحات الرسمية والجماهير عبر مواقع التواصل الكلمات الرنانة لفهد العتيبي خلال المباراة والتي قال فيها: "عذرًا.. هنا الأهلي هنا الروح هنا القوة هنا التاريخ هنا الشخصية هنا الحضور الأهلاوي هنا الأهلي العالمي".

فهد العتيبي ومدحت شلبي

ولاقت هذه الكلمات الإشادة والتقدير من الجماهير المصرية وفضّل الكثيرون سماع المباراة بتعليقه عن القناة الصوتية الثانية التي كان عليها مدحت شلبي.

فيما لاقى فهد العتيبي سيلًا من الانتقادات من الجماهير السعودية التي تساءلت عن هوية المعلق وهل هو مصري وليس سعودي في ظل كل هذه الكلمات من الإطراء والثناء على الأهلي ولاعبيه.

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الأهلي يفوز على الاتحاد

وحقق الأهلي فوزأً كبيرا على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1 حيث تقدم للأهلي على معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل ‏هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الاتحاد السعودي

سيأتي تشكيل الأهلي في مباراة الاتحاد السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

الاهلي والاتحاد 

تشكيل اتحاد جدة ضد الأهلي

حراسة المرمى: جروهي.

الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي.

الوسط: فابينيو- كانتي- فيصل الغامدي.

الهجوم: رومارينيو- كريم بنزيما- كورنادو.

مباريات كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر استمرار مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2023.

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