سيولة مرورية علي كافة المحاور الصحراوية .. وحملات مكثفة لمنع طمس اللوحات

تشهد معظم المحاور الحيوية سيولة مرورية وانتظام حركة المرور بكافة الطرق الصحراوية ولا يوجد غلق للطرق بسبب الشبورة المائية وسط انتشار أمني بكافة المحاور .

( عقوبة طمس اللوحات المعدنية )

وتواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقوموا بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

( درجات الحرارة )

وقدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.

ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد اليوم، طقس معتدل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على جنوب الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 - 15

الإسكندرية 23 - 17

الإسماعيلية 26 - 13

الغردقة 27 -18

أسوان 32 - 16

سوهاج 28 - 13

المنيا 27 - 13