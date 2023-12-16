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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها للمعيدين: أنتم أصحاب رسالة.. وأبحاثكم تحل مشكلات المجتمع وتخدم الإنسانية

صدى البلد

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، على حرص الجامعة على بناء قدرات شباب الباحثين ومعاوني أعضاء هيئة التدريس وإكسابهم مهارات وخبرات تنعكس بالإيجاب على سمعة الجامعة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده رئيس الجامعة بالهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس من المعيدين بقاعة تحيا مصر  لمناقشة بعض الموضوعات البحثية.

وقال " الجيزاوى "، إن تولي الجامعة اهتمامًا كبيرا بتطوير القيادات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، وذلك استجابة للتحديات الحديثة والتطورات العلمية والتكنولوجية المستمرة ، موضحا أن الكفاءة هو معيار الاختيار فى المناصب القيادية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن عضو هيئة التدريس ليس صاحب وظيفية بل صاحب رسالة أكاديمية سامية ليس فقط فى تقديم المعرفة والمهارات وإنما المساهمة فى تشكيل شخصية الطالب الجامعي وتنمية مهاراته وتخريجه للمجتمع ، لذلك لابد أن يتسم بالموضوعية والالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية.

وأوضح الجيزاوى، أن الجامعة حريصة أيضا على دعم البحث العلمي وتسويق مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع ، وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن العالم اليوم يستثمر فى المعرفة  عن طريق نشرها وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع المجالات داخل المجتمع.

وتابع رئيس الجامعة ، حديثه قائلا: "لابد أن يكون لكل عضو هيئة التدريس دور ومشاركة مجتمعية فعالة ينعكس بدورها على سمعة المؤسسة ، فنحن دائما فى جامعة بنها نفتخر بخريجينا فى كافة المجالات والذين حققوا نجاحًا وتميزًا في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

جامعه التنمية المستدامة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى الطالب الجامعي الموضوعات البحثية

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