مركز سقارة ينظم دورة "التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض"

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدا الاحد، خلال الأسبوع الـ ١٩ من الخطة التدريبية للمحليات ، دورة "التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض" يستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بإدارات التعاون الدولي، ويتم تنفيذها تحت إشراف إدارة التعاون الدولي بالوزارة وفريق مدربين من الـ TOT، مؤكدًا علي أهمية الدور الذي تلعبه مشروعات التعاون الدولي في عملية التنمية، لذلك تتناول الدورة التعريف بمفهوم الاتصال الفعال وأهميته وعناصره ومعايير فاعليته، وأنماط السلوك، ومفهوم مهارات التفاوض وأنواعه وكيفية تطوير مهارات التفاوض، وتضمن الدورة أيضًا جلسات محاكاة حول التفاوض ومفهوم التخطيط وأهميته، بالإضافة إلى مفهوم التعاون الدولي وشروطه، ودور المؤسسات الرسمية والغير رسمية في إدارة مشروعات التعاون الدولي وكيفية عمل مقترح مشروع ممول من التعاون الدولي "مبادلة الديون".

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن دورة "تحليل البيانات و الـ Dashboard باستخدام الـ PowerBl" والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستفيد منها ٢٦ متدرب من جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الدورة تتناول إجراء العمليات الحسابية على البيانات، وكيفية إنشاء أوراق عمل ديناميكية باستخدام PivotTables‏ ، وتشغيل مصادر بيانات Power BI‏ (التقارير الأساسية)، العمل مع العناصر المرئية، تدريب عملي علي تصفية البيانات والتنقل عبر الخرائط الأساسية، وإنشاء نماذج البيانات، وتختم الدورة بالتعريف بكيفية النشر الأساسي والمراجعة.

وفي ضوء استمرار وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تم دورة "تقييم الاثر البيئي والمجتمعي" خلال الأسبوع المقبل بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة والبنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية VNG ، ويستفيد منها ٣٠ من مسئولي المشاركة المجتمعية والاعتبارات البيئية بجميع المحافظات.