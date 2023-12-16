استقبل معبد إدفو شمال أسوان طلابا من المرحلة الابتدائية بمدرسة شمال المدينة، وقدموا عروضاً فنية وكورال أطفال بالزى الفرعونى داخل المعبد، رافعين علم مصر، وهو ما لقى إعجاب وإشادة السائحين زوار المعبد.

واستمتع طلاب المدرسة بجولة تفقدية فى المعبد ، واستمعوا لشرح علمى حول تاريخ المكان والفترة الزمنية لبناء المعبد ومكوناته وأهميته الأثرية وإقبال السائحين لزيارته من شتى أنحاء العالم، والتقطوا الصور التذكارية فى ختام الجولة.

عروض فنية

عروض فنية وكورال أطفال بالزى الفرعونى داخل معبد إدفو شمال أسوان

كان فى استقبال طلاب المدرسة الابتدائية إدارة البحث العلمي والوعي الأثري بإدفو، وبحضور أسامة إسماعيل، مدير آثار إدفو، ومحمد صابر ومحمد عبد السلام، مفتشى معبد إدفو، وحسين إبراهيم، مفتش الآثار الإسلامية والقبطية بإدفو، وناصر شقل مدير المدرسة، وعدد من المسئولين بالمنطقة الأثرية والتعليم.

عروض فنية وكورال أطفال بالزى الفرعونى داخل معبد إدفو شمال أسوان

عروض فنية وكورال أطفال بالزى الفرعونى داخل معبد إدفو شمال أسوان