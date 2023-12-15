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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بأسوان .. غدا

رواق أسوان الازهرى
رواق أسوان الازهرى

تنطلق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بمحافظة أسوان، غدًا السبت حيث تبدأ المحاضرات بنظام الحضور المباشر. 

جاء الاعلان عن بدء الدراسة فى رواق العلوم الشرعية والعربية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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رواق العلوم

أوضحت الصفحة الرسمية لرواق العلوم الشرعية والعربية فى أسوان، أن المحاضرات تبدأ فى معهد الإمام محمد متولي الشعراوي، من الساعة 3:30 عصراً. 

تنطلق المحاضرات برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

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