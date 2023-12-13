عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإجراءات رادعة ضد المخالفين

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة مواصلة رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والوقوف بحزم أمام محاولات البعض لاستغلال فترة الانتخابات الرئاسية ، والقيام بالإستيلاء والتعدى على أراضى أملاك الدولة أو الزراعية

وكلف عطية بالمرور الميدانى والإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين  . 

وبناء على تكليفات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لحالة تعد على مساحة 600 م2 بنطاق حى جنوب ، ووسط مشاركة الرائد مصطفى حجران رئيس مباحث المرافق ، وبإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، ورئيس الحى علاء آدم ، والعاملين بالوحدة المحلية والحى مدعمين بالمعدات الثقيلة. 

"تضامن أسوان": استكمال إعادة إعمار 35 منزلُا بقرية "الفؤادية" مركز كوم أمبو

رئيس جامعة أسوان يشيد بالصورة المشرفة للانتخابات الرئاسية

إزالة التعديات 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بإزالة حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 450 م2 ، وبإرتفاع 1.5 متر وذلك بناحية قرية توشكى شرق التابعة لمجلس قروى أبو سمبل بنصر النوبة. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لحالة تعد بمساحة 80 م2 وذلك بنطاق قرية الكلح غرب مدعمين بالمعدات المختلفة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

تفاصيل التحقيق مع المطربة بوسي وطليقها بسبب خناقة التجمع.. وقرار عاجل من النيابة

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

موضوعات متعلقة

إجراء 76 عملية جراحية ضمن قافلة الشفة الأرنبية بمستشفى أسوان الجامعى

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

محافظ أسوان: الأهالي صنعوا ملحمة وطنية خلال الانتخابات الرئاسية

حماة الوطن بأسوان يساعد كبار السن وذوي الاحتياجات أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

قبل ساعات من الإغلاق.. توافد مواطني أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية

رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية

برقصات فلكلورية نوبية وأسوانية.. ملحمة في حب مصر أمام اللجان الإنتخابية

لأول مرة بانتخابات الرئاسة.. "برايل" تمنح المكفوفين حقهم الدستورى بأسوان

ترشيحاتنا

تعرف على هوية حكم لقاء الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي على بلدة ياطر جنوبي لبنان

شاهد.. كتائب القسام توجه ضربات قوية لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في غزة

كأس العالم للاندية| الأهلى ينهى مرانه الثاني في جدة استعداد لمباراة الاتحاد

الأهلي في المونديال| مران مغلق للفريق على ملعب مدينة الملك عبد الله

بسبب الفسق والفجور.. قرار عاجل من المحكمة بشأن كروان مشاكل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك | طريقة عمل شوربة الـ سي فود

بعضلات بطن.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

مكياج جريء.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاح الاخضر على الريق ؟

فيديو

قبل لقاء كأس العالم.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة|فيديوجراف

«أمر غير عادي».. ماذا طلب بايدن من نتنياهو بخصوص حرب غزة؟ |فيديوجراف

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ