رئيس جامعة أسوان يشيد بالصورة المشرفة للانتخابات الرئاسية

أكد رئيس جامعة أسوان، الدكتور أيمن عثمان، أن الجامعة ضربت أروع الأمثلة، فى تلبية نداء الوطن خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكانت من أوائل الكيانات والهيئات الأسوانية التى تقدمت الصفوف للمشاركة فى العرس الديمقراطى من خلال إدلاء العاملين بها على مستوى العمداء وأعضاء هيئات التدريس والعاملين والطلاب، بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس البلاد.



وقال رئيس جامعة أسوان، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مواطني المحافظات أكدوا للعالم أجمع، من خلال حجم المشاركة "غير المسبوقة" في الانتخابات الرئاسية 2024، مدى حرصهم على الحفاظ على أمن واستقرار مصر، مشيدًا بالمظاهر الحضارية والمشرفة لكل الأسر المصرية أمام اللجان الانتخابية في هذه الانتخابات التي تختتم أعمالها اليوم.



يذكر أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزها داخل 223 لجنة رئيسية، ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألفا و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة.