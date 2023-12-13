إجراء 76 عملية جراحية ضمن قافلة الشفة الأرنبية بمستشفى أسوان الجامعى

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان عن انتهاء أعمال الجراحة بالقافلة السنوية للأمراض الخلقية والتشوهات للأطفال عقب الانتهاء من فاعليات القافلة، بحضور الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان الأسبق، موضحا أنه تم إجراء 76 عملية جراحية ضمن قافلة الشفة الأرنبية.

وأضاف الدكتور أيمن محمود عثمان أن فعاليات القافلة كانت داخل المستشفى الجامعى بأسوان، وتم الكشف على 371 حالة، وتم تحضير 178 حالة لإجراء عمليات لها بالقسم خلال الأسابيع القادمة.

القافلة السنوية

وأشار إلى أنه تم ختام أعمال المؤتمر السنوى للجمعية المصرية لجراحات التجميل والإصلاح وجراحات الوجه والفكين، الذى ينظمه قسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعى بأسوان وقسم التجميل جامعة أسيوط، وذلك بحضور جميع المتخصصين في جراحات التجميل والإصلاح والتكميل للأطفال، وتضمنت جلسات عرض أوراق بحثية وجلسات نقاش علمى للحالات المتقدمة، وذلك بحضور أساتذة متخصصين فى جميع التخصصات المرتبطة.