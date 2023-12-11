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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة أسوان ومستشفياتها تواصل التصويت في الانتخابات الرئاسية.. صور

جامعة أسوان ومستشفياتها
جامعة أسوان ومستشفياتها تواصل التصويت في العرس الديمقراطي

تواصل جامعة أسوان تحت رعاية وبمشاركة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ومستشفيات الجامعة تحت إشراف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة ، والدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان المشاركة في العرس الإنتخابي من خلال مشاركة العاملين بمستشفيات الجامعة من الأطباء والأساتذة والإداريين والتمريض في انتخابات الرئاسة وذلك خلال اليوم الثاني الاثنين بمختلف اللجان بالمحافظة.

 

تعرف على أماكن لجان الوافدين في محافظة أسوان

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الانتخابات 

جامعة أسوان ومستشفياتها تواصل التصويت في العرس الديمقراطي

كما شارك اليوم الاثنين طلاب كليات الخدمة الإجتماعية والتمريض والتربية الرياضية وكلية الطب وكلية الزراعة والحقوق والهندسة والتجارة والآداب والعلوم والتربية والتربية النوعية في الإدلاء بأصواتهم في لجان الوافدين والمغتربين بمدينة أسوان الجديدة بمدرسة أسوان الجديدة اللغات المتميزة وذلك حرصا علي المشاركة في الاستحقاق الرئاسي وإيمانا بدور الشباب في هذه الملحمة الوطنية.

 

جامعة أسوان ومستشفياتها تواصل التصويت في العرس الديمقراطي

 

 

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