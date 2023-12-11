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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال من الناخبين على لجان الوافدين بأسوان

إقبال كبير من الناخبين
إقبال كبير من الناخبين على لجان الوافدين بأسوان

شهدت لجان الوافدين بمختلف مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 12 لجنة إنتخابية توافد وإقبال كبير من الناخبين العاملين فى المشروعات القومية والشركات والهيئات والقطاعات السياحية والصناعية والجامعية للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024 .

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سير العملية الإنتخابية منذ الساعات الأولى لفتح اللجان فى اليوم الثانى وذلك داخل 254 لجنة فرعية حيث قامت حشود من المواطنين بالتوجه إلى اللجان للتصويت داخل صناديق الإقتراع .

مشاهد مضيئة.. توافد أهالي أسوان أمام لجان الاقتراع للتصويت بالانتخابات الرئاسية

محافظ أسوان يتفقد اصطفاف المركبات لخدمة المواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم باللجان الإنتخابية

انتخابات

وأشاد المحافظ بهذا المشهد الذى يشارك فيه كافة فئات المجتمع من كبار السن وذوى الهمم والمرضى والشباب والمرأة مما يعكس مدى الوعى الذى يمتلكه المواطنين للمشاركة الإيجابية فى العملية الإنتخابية بإعتبار ذلك حق دستوى لهم .

والجدير بالذكر بأن الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الإقتراع من العاملين بمشروعات توشكى والمحطات الشمسية ببنبان وفارس ، وأيضاً المجمعات الصناعية والمصانع الكبرى ، وخاصة سكر كوم أمبو وسكر إدفو والفيروسيلكون وكيما والنصر للتعدين وأسمنت أسوان ، علاوة على العاملين بالمصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى ، فضلاً عن العاملين بالشركات والفنادق والبواخر السياحية .

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