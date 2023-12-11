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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ..صور

طلاب وأعضاء هيئة
طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان

شهدت الملحمة الوطنية في اليوم الثاني علي التوالي للانتخابات الرئاسية التي تجري علي مدار ثلاثة أيام 10حتي 12 ديسمبر الجاري 2024 إقبالا متزايداً من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة أسوان وذلك بقيادة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة في مختلف لجان الانتخابات بالمحافظة.

كما قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وعدد من عمداء الكليات بالاداء بأصواتهم الإنتخابية حرصا علي المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا العرس الإنتخابي والاستحقاق الرئاسي،الذي يؤكد علي حرص المصريين علي ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس مصر القادم.

الأنبا بيشوي مطران أسوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

نائب محافظ أسوان تدلي بصوتها بانتخابات الرئاسة بلجنة نجع المنشية الإعدادية

الانتخابات

طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان

وأدلي الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بصوته في لجنة مدرسة محمد دمرداش الابتدائية للوافدين بحي أطلس، وسط حضور جماهيري كبير من الطلاب والمواطنين بأسوان.

وأدلي الدكتور أحمد عبدالصادق مستشار رئيس الجامعه ومنسق عام الأنشطة الطلابية بصوته في مدرسة أسوان الجديدة الرسمية المتميزة للغات المخصصة للوافدين والمغتربين وادلي عدد كبير للغاية من طلاب جامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة بأصواتهم وفي لجان عديدة علي مستوي اللجان الانتخابية بالمحافظة.

طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان
طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان
طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان

 

طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان
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