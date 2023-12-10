مشاهد مضيئة.. توافد أهالي أسوان أمام لجان الاقتراع للتصويت بالانتخابات الرئاسية

شهدت العملية الانتخابية بأسوان للانتخابات الرئاسية 2024 الكثير من المشاهد المضيئة والأجواء الاحتفالية وكان من ابرزها توافد كبار السن، والحالات الإنسانية من ذوى الهمم والمرضى والشباب والمرأة للتصويت وقد رافقهم خلالها ( الأطفال وصغار السن ).

وأظهرت العملية الانتخابية تلاحم الشعب والشرطة والجيش والقضاء وكافة أجهزة الدولة الخدمية لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية على المواطنين، وهو الذى تكامل معه وعى وإدراك المواطنين للمشاركة الإيجابية بإعتبار ذلك حق دستورى لهم.

مشاهد مضيئة

مشاهد مضيئة فى الإنتخابات الرئاسية بأسوان ن

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالحشد والتوافد الكبير والإقبال المتزايد والتزاحم من مواطنى المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى منذ الساعات الأولى لفتح لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .

جدير بالذكر أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية لاستقبال الناخبين فى كافة أنحاء المحافظة من الذين لهم حق التصويت والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات بإجمالى مليون ، و89 ألف ، و 664 ناخب وناخبة ، علاوة على تخصيص 12 لجنة للوافدين موزعين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية .