عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاهد مضيئة.. توافد أهالي أسوان أمام لجان الاقتراع للتصويت بالانتخابات الرئاسية

صدى البلد

شهدت العملية الانتخابية بأسوان للانتخابات الرئاسية 2024 الكثير من المشاهد المضيئة والأجواء الاحتفالية وكان من ابرزها توافد كبار السن، والحالات الإنسانية من ذوى الهمم والمرضى والشباب والمرأة للتصويت وقد رافقهم خلالها ( الأطفال وصغار السن ). 

وأظهرت العملية الانتخابية تلاحم الشعب والشرطة والجيش والقضاء وكافة أجهزة الدولة الخدمية لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية على المواطنين، وهو الذى تكامل معه وعى وإدراك المواطنين للمشاركة الإيجابية بإعتبار ذلك حق دستورى لهم. 

محافظ أسوان يوافق على استكمال إجراءات التعاقد لـ65 قطعة أرض بمدينة نصر النوبة

جامعة أسوان تحقق تصنيفا عالميا جديدا في البيئة الخضراء والاستدامة

مشاهد مضيئة 

مشاهد مضيئة فى الإنتخابات الرئاسية بأسوان ن

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالحشد والتوافد الكبير والإقبال المتزايد والتزاحم من مواطنى المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى منذ الساعات الأولى لفتح لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية . 

جدير بالذكر أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية لاستقبال الناخبين فى كافة أنحاء المحافظة من الذين لهم حق التصويت والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات بإجمالى مليون ، و89 ألف ، و 664 ناخب وناخبة ، علاوة على تخصيص 12 لجنة للوافدين موزعين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية .

 

مشاهد مضيئة فى الإنتخابات الرئاسية بأسوان 
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الحكومة تعتزم تحرير سوق الغاز الطبيعي.. ماذا يعني القرار وأهميته للقطاع الخاص؟

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: الإقبال على الانتخابات يعبر عن المشاركة الوطنية فى الاستحقاق الدستوري

ترشيحاتنا

رغم تعرضه لوعكة صحية.. مصطفي يحرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

أغبى شخص ذكي.. صدام كبير بين نجل الرئيس الأمريكي وإيلون ماسك

سويلم: يجب تقديم المساعدة للدول في تقييم الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية

استئناف التصويت في لجان الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء ساعة الراحة

رئيس هيئة الاستعلامات: إعلام العالم يشهد بانتظام الانتخابات الرئاسية في مصر

قيادات الزراعة والعاملون بها يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغاريد لبلبة وغناء حكيم|20 صورة لنجوم الفن يحتفلون مع المواطنين بالانتخابات الرئاسية

منهم جابي خوري.. تعرف على المكرمين بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مشاهد من قلب الانتخابات| وفاة ناخبين.. مريض يدلي بصوته من الإسعاف.. ومعتمر يتوجه للجنة بملابس الإحرام

رئيس جامعة حلوان والطلاب وأعضاء المجلس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

طفلة مصابة بالتوحد تثير ضجة عبر السوشيال ميديا |شاهد ماذا فعلت

«الدم بقى ميه».. مهندس دار السلام يعترف بإنهاء حياة والديه وشقيقه «فيديوجراف»

زغاريد لبلبة وغناء حكيم|20 صورة لنجوم الفن يحتفلون مع المواطنين بالانتخابات الرئاسية

بعد ظهور صادم لابنته.. أحمد الفيشاوى يحلق شعر على الزيرو.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ