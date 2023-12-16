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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراسة حديثة.. تناول الأسماك يساعد في خفض تأخر نمو مخ الأطفال.. تفاصيل

تناول الأطفال للأسماك
تناول الأطفال للأسماك أمر مهم بتكوين المخ

أوضحت الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمركز تكنولوجيا الأغذية أن هناك دراسة حديثة اثبتت ان تناول الأطفال للأسماك في النظام الغذائي خاصة عند سن الستة أشهر يساعد على خفض تأخر نمو مخ الطفل.

ونصحت عز الدين خلال مداخله هاتفية لبرنامج  ٨ الصبح، المذاع على فضائية الدي أم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، الأمهات بتناول الأسماك بمختلف انواعها خلال فترة حملها طالما لا يوجد هناك اية موانع تحيل تناولها للأسماك.


وأكدت الباحثة بمركز تكنولوجيا الأغذية أن تناول الأم للأسماك يؤثر بشكل ايجابي في تكوين مخ الطفل منذ تكوينه جنين، نظرا لاحتواء الاسماك على الاوميجا ٣  فهي لها دور كبير في تركيب المخ لانها من الأحماض الدهنية الصحية التى تدخل في تركيب المخ، مؤكده ان اغلب تركيب المخ من الدهون لذا يكون له دور كبير في نمو الوظائف الإدراكية وتحسين التصور اللغوي  للطفل.

وأردفت ، فالام التي تتناول الأسماك بأنواعه خلال فترة حملها يساعد الطفل ان يتحدث في ميعاده كما يحسن الوظائف الإدراكية لدي الطفل والتحصيل الدراسي يكون أعلى بكثير.

ضرورة تناول الطفل من سن 6 أشهر للأسماك لما تحتوي على اوميجا 3 بنسبة عالية التى تدخل فى تكوين مخ الطفل

ونصحت:  من سن ٦ اشهر يمكن دخول أنواع معينة من الأسماك كتغذية مفيدة جدا وغنية جدا بأوميجا ٣ للطفل مثل السالمون والسردين والماكرل والسمك البوري بعد أخلائهم جيدا من الاشواك ويتم سلقة مع الخضار كالبطاطس والكوسا مع مقدار صغير من المياة، ويمكن اضافة معلقة زيت زيتون صغيرة، ويجب ملاحظة الآم أن تناول طفلها للسمك لا يتسبب له في حساسية.

مخ الطفل تركيب المخ أوميجا ٣ خفض تأخر نمو مخ الطفل

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