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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

ليلى علوى
ليلى علوى

نشر المؤلف هيثم دبور البرومو الدعائى لفيلم “مقسوم” تمهيدا لعرضه خلال الايام القليلة المقبلة حيث لم يحدد بعد توقيت العرض. 

 وقال هيثم دبور : حنا بقالنا 30 سنة مشوفناش بعض، الإعلان التشويقي لفيلم مقسوم، قريبًا بجميع دور العرض، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، وإخراج كوثر مختار يونس.

فيلم مقسوم لـ ليلى علوى 

وقد طرحت الشركة المنتجة لفيلم “مقسوم” البوستر الرسمي منذ قليل، وظهرت عليه بطلاته أبرزهم شيرين رضا وليلى علوي.

وبدأت  ليلى علوي، تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد الذى يحمل اسم "مقسوم"  في سبتمبر الماضي، بعد فترة من التحضيرات،  وهو من إنتاج blue print وسينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية.

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قالت الفنانة شيرين رضا إنها مشغولة حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" الذي سيعرض خلال عام 2024، ومازال قرار عرضه في رمضان أو off seasom لم يحدد بشكل نهائي.

وأوضحت شيرين رضا، أنها لن تشارك في دراما رمضان 2024، لأنها لا تفضل أجواء التصوير خلال الشهر، وذلك بعد الأخبار المنتشرة عن مشاركتها مع ريهام حجاج.

وأشارت شيرين رضا في تصريحات لبرنامج  et بالعربي، إلى أن أزمة العمل في رمضان، أن التمثيل لم يأخذ حقه، ويتم الانتهاء من التصوير سريعا حتى يتم اللحاق بمواعيد العرض.

هيثم دبور المؤلف هيثم دبور فيلم “مقسوم” ليلى علوي شيرين رضا

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