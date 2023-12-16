إسرائيل تخسر الحرب.. المقاومة تشل قدرات جيش الاحتلال والجحيم ينتظر حكومة نتنياهو

بينما تتواصل الحرب التي تشنها إسرائيل على مدن وبلدات قطاع غزة، يتكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة في صفوف قواته، حيث لقي أكثر من 445 عسكريا، منهم 119 ضابطا حتفهم منذ تجدد الصراع بين المقاومة والمحتل "كان آخرها سقوط 10 بكمين نصبته المقاومة بحي الشجاعية"، بحسب إحصائيات عسكرية إسرائيلية.

خسائر جيش الاحتلال

وقال داني دانون، النائب الإسرائيلي عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "أشعر بالقلق من أننا سنعلن النصر قبل الفوز في الحرب"، مضيفا: "نحن بحاجة إلى توضيح ما هي أهداف الحرب بالضبط، وما يعنيه حقاً الانتصار على حماس والقضاء عليها".

وتحتدم العمليات القتالية على الأرض بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مدن وبلدات قطاع غزة منذ 71 يوما، فيما نحج مقاتلو القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في خداع ضباط وجنود الاحتلال خلال توغلهم البري داخل القطاع حتى يتمكنوا من محاصرتهم والقضاء عليهم، و"بالفعل أسقطوا عددا كبيرا منهم".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنّ الخسائر الإسرائيلية الأخيرة في ساحة المعركة في غزة، تظهر أنّ الهدف الشامل لـ"جيش" الاحتلال، وهو شل حركة حماس وقدرتها على إيذاء الإسرائيليين، "لا يزال بعيد المنال"، حتى في الجزء الشمالي من قطاع غزة، الذي كان المحور الأساسي للنشاط العسكري منذ بداية الحرب.

وأوردت أنّ ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين، "يعكس تحولاً في تكتيكات الحرب العسكرية"، مع تركيز أكبر على القتال الحضري والبري، فيما نقلت عن المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية، شالوم بن حنان، قوله إنّ "إجراء الحرب من منزل إلى منزل وفحص الأشياء عن قرب بدلاً من تدميرها من بعيد، يأتي بثمن للقوات الإسرائيلية"، مشيراً إلى أنّه "في الأوساط العسكرية والأمنية بدأ البعض يشكك في الاستراتيجية".

ويشير عدد من المحللين السياسيين إلى أن ما فعلته كتائب القسام الذراع العسكري لحماس في إيقاعها الخسائر الكبيرة في جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي آلته الحربية وما تسببت به في إرباك كبير في الأوضاع الداخلية خصوصاً الأوضاع الاقتصادية لإسرائيل لم يتوقعه لا الساسة ولا القادة العسكريين الإسرائيليين ولم تتوقعه حتى أمريكا والدول الغربية.

وتفاجأ ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بقدرات حماس العسكرية وبقوتها وبأسلحتها التي تسببت في تدمير دباباتهم الميركافا المحصنة والمحمية بأجهزة حماية إلكترونية تمنع المقذوفات والصواريخ المضادة للدروع من الوصول إليها، لكن مقاتلو القسام دمروا هذه الدبابات واحرقوها بمن فيها كما دمروا ناقلات الجنود بقذائفهم (الأر بي جي 7) وقذائف الياسين (105) المحلية الصنع وهاجموا تجمعات آليات العدو وتجمعات جنوده وأوقعوا بهم خسائر كبيرة.

كما تمكن مقاتلو القسام من مهاجمة جنود العدو الذين تحصنوا داخل عدد من مباني غزة المدمرة جراء القصف الجوي والمدفعي العشوائي وأوقعوا بهم خسائر كبيرة، حيث تشير بعدض الأرقام غير الرسمية إلى أن عدد قتلى جنود وضباط الاحتلال تجاوز ربع الألف وجرح ما يزيد عن 6 آلاف.

إسرائيل تقاتل أشباحا

ورغم مضي أكثر من شهرين على عملية طوفان الأقصى فلم يتمكن جيش الاحتلال من تحقيق أهدافه التي أعلن عنها عند بدء عملياته البرية داخل قطاع غزة رغم قصفه الممنهج للإحياء السكنية وهدمها على رؤوس ساكنيها واستهدافه المستشفيات والمدارس التابعة لوكالة لـ "الإنوروا" والتي تؤوي النازحين، إضافة لقصف عربات الإسعاف التي تنقل الجرحى وتدميرهم المساجد والمدارس والعمارات السكنية وقتلهم أكثر من 18 ألف مدني من سكان غزة غالبيتهم من الأطفال والنساء في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أدانتها كل دول العالم والمنظمات الدولية ولم يحصلوا من توغلهم البري في القطاع أي انجاز مهم والذي حذرهم حلفائهم وشركائهم في الإدارة الأمريكية منه.

من جانبه قال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، منير أديب، إنه مر سبعون يوما على الحرب الإسرائيلية على غزة من دون أنّ تحقّق إسرائيل أياً من أهدافها التي أعلنتها أو تُحقّق الانتصار الذي تأمل في تحقيقه ومن دون أن تستسلم حركة "حماس" أيضاً، وما زالت رحى الحرب دائرة وسط مطالبات أميركية بإنهائها عبر قرار إسرائيلي أو من خلال استسلام "حماس"، كما طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ذلك قبل أيام.

وأكد أديب، أن كل المؤشرات تذهب إلى قرب انتهاء الحرب، ولكن إسرائيل تبحث عن انتصار ولو كان زائفًا، مشيرا إلى أن الضغوط الأميركية باتت أكبر على الحليف الاستراتيجي لوقف إطلاق النّار، وما زالت إسرائيل ترفض قبوله أو حتى إنهاء الحرب من دون أن تُحقّق أهدافها المعلنة والمتضاربة في الوقت نفسه.

وأشار أديب إلى أن إسرائيل تضع أهدافا معلنة من وراء هذه الحرب مثل القضاء على "حماس" وتحرير الأسرى؛ ولعلهما هدفان متناقضان؛ فإذا قضت إسرائيل فعلياً على "حماس" لن يكون هناك أسرى إسرائيليون، والحفاظ عليهم يعني التفاوض مع الحركة وليس القضاء عليها، وإذا تمّ التفاوض مع الحركة بشأن خروجهم، فهذا يعني انتصاراً لـ"حماس"، كما أنّه لا يعني تحقيق هدف القضاء عليها!.

وتابع أديب: لم تتمكن إسرائيل من تحقيق أياً من الأهداف الثلاثة المعلنة والمرتبطة كلها إما بتحرير أسراها أو الانتصار على "حماس" أو القضاء على حكمها في غزة، ورغم ذلك طالبت تل أبيب "حماس" بالاستسلام، بل ورفع المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان لافتة كتب عليها رقم هاتف يحيى السنوار، مسؤول "حماس" في غزة، مطالباً المجتمعين في الأمم المتحدة بالتواصل معه لإنهاء الحرب، مع أنّ إسرائيل توعّدت بقتله قبل سبعين يوماً.

واختتم أديب: الحرب لم تحقق لإسرائيل شيئاً على الأقل حتى هذه اللحظة، فجزء من أزمة إسرائيل في هذه الحرب أنّها تُحارب أشباحاً يسكنون في قلب الأرض، لا يحضرون في مكاتب ولهم أرقام هواتف يُعلنها جلعاد في المقر الأممي قبل أيام، وإنما يوجدون في شبكة أنفاق فشلت إسرائيل في الوصول إليها أو في تفجيرها أو في غمرها بالمياه كما صرّحت أكثر من مرّة في وسائل الإعلام المختلفة.