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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسعر 27 جنيها للكيلو.. التموين: طرح 300 ألف طن سكر بالمجمعات الإستهلاكية

علي المصيلحي - وزير
علي المصيلحي - وزير التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام 300 ألف طن سكر خام خلال الأيام الماضية بهدف تكريرها في المصانع التابعة لوزارة التموين وتوزيعها على شركات الإنتاج والتعبئة لضخها في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والمنافذ السلعية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يتم ضخ السكر على البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري وكسلعة حرة بسعر 27 جنيها، وذلك بعدد 1 كيلو للبطاقة التموينية أقل من 3 أفراد و2 كيلو للبطاقة التموينية أكثر من 4 أفراد، حيث تم حتي الآن منذ 11 ديسمبر الجاري ضخ 95 الف طن سكر لحاملي بطاقات التموين.

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وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير خلال جولة تفقدية على فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في محافظة الجيزة إنه يتم ضخ ما يتراوح بين 1.5 طن الي 3 أطنان سكر يوميا لنحو 350 فرع استهلاكي في القاهرة والجيزة وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

واضاف كمال أنه يتم طرح 20 ألف طن سكر حر يومياً مخصص للمجمعات الاستهلاكية النيل و الاسكندرية و المصرية و العامة لتجارة الجملة، إضافة إلي أنه من 5 وحتي 16 ديسمبر الجاري تم ضخ 40 الف طن سكر لنحو 15 شركة تجارية وتوزيع لطرحه في المعارض والمنافذ السلعية.

من جهتها قالت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه يتم ضخ 1764 طن سكر شهريا لكل فرع استهلاكي في المحافظة والذي يبلغ عددهم 55 فرعاً.

وأضافت غريب أنه يتم توجيه إدارات التموين على مستوي المحافظة للتأكد من حصول المواطنين على السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية.

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بدوره قال شريف حسن مستشار القطاعات البيعية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية انه تم وضع خطة لتغطية 304 أفرع تابعة حسب مساحة المجمع، حيث يتم ضخ من 1 الي 3 أطنان سكر حر يوميا وفقا لاحتياجات كل فرع استهلاكي.

وزارة التموين المجمعات الإستهلاكية المنافذ السلعية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

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