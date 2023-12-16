بالأسماء.. 3 لاعبين مهددين بالغياب عن الأهلي فى المباراة النهائية أو تحديد المركز الثالث

يبدأ النادي الأهلي المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر التفكير في الخطوة المقبلة وذلك عقب الفوز على الاتحاد السعودي في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2023.

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك "الحذر كل الحذر هناك 3 لاعبين من الأهلى مهددين بالغياب(المباراة النهائية أو تحديد المركز الثالث)إذا حصلوا على إنذار بمباراة فلومينيسي البرازيلى، حسين الشحات، محمود كهربا، إمام عاشور"

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

يخوض الأهلي مباراته القادمة في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 أمام فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين، 18 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

وتقام البطولة بمشاركة 7 أندية، وهي: "الأهلي، الاتحاد السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، ليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي".