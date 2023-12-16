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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط: هدفنا تدريب الشباب ومساعدتهم على الانطلاق لسوق العمل الحر

المنشاوي: هدفنا تدريب
المنشاوي: هدفنا تدريب الشباب واحتضان أنشطتهم ومساعدتهم على ا

شارك وفد من جامعة أسيوط، ممثلاً عن نادي ريادة الأعمال، بوحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU بالجامعة، في فعاليات المعسكر الثاني لبرنامج (RIPPLE)؛ المقدم من مركز ريادة الأعمال، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك تحت رعاية؛ جامعة الدول العربية، والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع مشروع أعمال مصر، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خلال الفترة من 14 إلي 16 ديسمبر 2023، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على تنمية الوعي لدى الطلاب بأهمية ريادة الأعمال، وتنظيم وحضور الفعاليات والندوات واللقاءات والتدريبات الداعمة لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم ومعارفهم؛ لتعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال وفقًا للرؤية الإستراتيجية مصر 2030.

وأوضح الدكتور المنشاوي، أن نادي ريادة الأعمال بالجامعة يهدف إلى تقديم فرص متميزة لتدريب الشباب، واحتضان أنشطتهم، ومساعدتهم على الانطلاق فى آفاق سوق عمل حر، غير النمطى، يقوم على ركائز التكنولوجيا المتطورة، وثورة المعلومات، وتحقيق الرقمنة فى كافة مجالات العمل ومناحى الحياة.

 وتضمن وفد الجامعة المشارك من نادي ريادة الأعمال؛ الدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والمشرف العام على نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور حمدي أحمد زيدان مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة، ومدير نادي ريادة الأعمال، والدكتور علاء فرح محمود المنسق العام لنادي ريادة الأعمال بالجامعة، ومدير التدريب بوحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة، وإيهاب سيد المنسق الإداري للنادي، إلي جانب مشاركة 7 طلاب من مختلف كليات الجامعة.

ومن جهته، أشار الدكتور عبد الرحمن حيدر، إلي مشاركة وفد الجامعة كذلك، في حفل إطلاق مسابقة (RALLY)؛ لشباب 30 جامعة مصرية، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال (Ripple Summit 2023).

وأضاف أن هذه الفعاليات شهدت حضور؛ ممثلين عن البنك الأهلي، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وممثلي مشروع أعمال مصر DAI، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من الشخصيات العامة، وبعض أعضاء مجلسيّ النواب، والشيوخ.

 وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حمدي زيدان، أنه من المقرر أن يقوم الفريق المشارك؛ بعمل عدد من الندوات، وورش العمل بمختلف كليات الجامعة؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال، فضلاً عن تأهيل عدد من طلاب الجامعة؛ للمشاركة بأكثر من فريق؛ لتمثيل الجامعة في أكبر مسابقة لريادة الأعمال (RALLY)، تحت إشراف جامعة الدول العربية. 

جدير بالذكر، أن الطلاب المشاركين؛ لتمثيل الجامعة في مسابقة (RALLY)، هم: شموس عبدالسميع حسن، الفرقة الثالثة برنامج البايوتكنولوجي، بكلية العلوم، أحمد الطيب عبدالراضي بالفرقة الثالة شعبة كهرباء القوى، كلية الهندسة، كيرلس رأفت الفرقة الثانية شعبة ميكاترونيكس وروبوتيكس، كلية الهندسة، إبراهيم محمد الفرقة الثانية برنامج التشييد و إدارة المشروعات، كلية الهندسة، ندى فرغلي إبراهيم بالفرقة الرابعة كلية التربية، فاطمة الزهراء محمد الفرقة الثالثة برنامج اللغة الإنجليزية كلية الحقوق، محمد أبوبكر جمال كلية التجارة الفرقة رابعة.

جامعة اسيوط نادي ريادة الأعمال ITTU التكنولوجيا المتكاملة ITTU الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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