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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال غرب بيت لاهيا

صدى البلد

أعلنت "كتائب القسام" ، اليوم السبت، استهداف قوة إسرائيلية غرب بيت لاهيا وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح ثم استهداف قوة النجدة.

وجهت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم ، حول أسراه، مفادها: “الخيار لكم.. في توابيت أم أحياء؟”.

قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، أبو عبيدة ، خلال بيان على قناته على تطبيق تليجرام إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم.

ولفت أبو عبيدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً.

واستهدفت حركة كتائب القسام جرافة صهيونية  بقذيفة "الياسين 105" جنوب منطقة التوام شمال مدينة غزة.

واستهدفت كتائب القسام  دبابة وجرافة صهيونيتين  بقذيفة "الياسين105 " في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من قنص 3 جنود صهاينة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

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