مع انطلاق ملتقى المرأة لقصور الثقافة .. ما لا تعرفه عن مشروع أهل مصر

انطلقت اليوم الدورة الرابعة عشر لملتقى المرأة للثقافة والفنون الذى أنظمة قصور الثقافة ضمن مشروع أهل مصر.

مشروع "أهل مصر" الثقافي هو مشروع ينظمه قصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة في مصر. يهدف المشروع إلى دمج الشباب والمرأة والأطفال في المناطق الحدودية وتطوير قدراتهم الثقافية والفنية يتم تنفيذ المشروع في عدة محافظات حدودية في مصر.

محتوى المشروع:

- يشمل المشروع الأطفال حتى سن 18 سنة، الشباب حتى سن 35 سنة.

- يتم تنظيم زيارات لأطفال المحافظات الحدودية إلى القاهرة، حيث يقيمون هناك لمدة 10 أيام لاكتشاف مواهبهم وتنفيذ ورش فنية في تخصصات متنوعة.

- يتم متابعة المشروع والمشاركين من قبل أعضاء لجنة عليا لضمان استمرارية المشروع وتطوير المشاركين.

- يتم تنظيم أسبوع كبير للأطفال الذين شاركوا في فعاليات قصور الثقافة طوال العام، ويتم عرض إنتاجهم في حفلة كبيرة بحضور وزيرة الثقافة والمسؤولين عن المشروع.

أهداف المشروع:

- تطوير قدرات الشباب والأطفال وتعزيز مواهبهم الثقافية والفنية.

- تعزيز دور المرأة كعمود أساسي للأسرة في المناطق الحدودية.

- تعزيز التنوع الثقافي وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف المحافظات الحدودية في مصر.

مناطق التنفيذ:

- يتم تنفيذ المشروع في عدة محافظات حدودية في مصر، بما في ذلك شمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان.