موبايل غامض من موتورولا للشباب بمواصفات مميزة

كشفت تسريبات عن عدد من مواصفات هاتف ذكي قادم من شركة موتورولا الأمريكية خلال الفترة المقبلة، حيث يأتي الهاتف بمواصفات كبيرة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية إلى جانب شاشة جيدة وكاميرا فائقة الدقة.

وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف موتورولا الغامض ظهر على منصة Geekbench مع رقم طراز XT2363-4 ، وسيكون ضمن هواتف الفئة المتوسطة المخصصة للشباب.

وسيحصل هاتف موتورولا الغامض على معالج من نوع Snapdragon 695 SoC من كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجابايت.

ومن المحتمل أن يقدم هاتف موتورولا الغامض بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما سيدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، كما سيحصل على نظام التشغيل أندرويد 14.

وفقًا للموقع فإنه مؤخرًا تم اكتشاف نفس هاتف موتورولا الغامض في موقع شهادة 3C الصيني وهي علامة السلامة والجودة في الصين، حيث تكشف الشهادة أنه يدعم اتصال شبكة الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى كاميرا مميزة بدقة 64 ميجا بيكسل.