رقم سلبي لـ مانشستر سيتي مع جوارديولا في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي رقما سلبيا مدويا عقب تعادله مع كريستال بالاس 2-2 اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.

سجل هدفي السيتي كلا من جاك جريليش في الدقيقة 24 وريكو لويس في الدقيقة 54 بينما سجل هدفي كريستال بالاس اللاعب جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 76، ومايكل أوليسيه في الدقيقة 90+5 من علامة الجزاء.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات فقد فشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على ملعبه في البريميرليج خلال 3 مباريات متتالية لأول مرة منذ الموسم الأول لبيب جوارديولا وتحديدا في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وتعادل السيتي في المباريات الثلاث مع توتنهام (3-3) وليفربول (1-1) وكريستال بالاس (2-2).

وأضافت الشبكة أن السيتي فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في المباريات ال8 الأخيرة التي خاضها بجميع المسابقات.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة للسيتي قبل مواجهة أوراوا ريد الياباني يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بالسعودية.

بتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع بينما زاد رصيد كريستال بالاس إلى 17 نقطة في المركز 15.